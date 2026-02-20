Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке

Более 40 российских компаний приняли участие в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае

ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Более 40 компаний из РФ в прошлом году приняли участие в Кантонской ярмарке, которую часто называют главной витриной китайской промышленности, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

По словам генконсула, Кантонскую ярмарку часто называют "главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая", интерес международного сообщества к данному событию растет из года в год, и российские компании не являются исключением.

"В ходе 138-й сессии в период с 15 октября по 4 ноября 2025 года в мероприятиях на полях Ярмарки в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта Межрегиональная кооперация, приняли участие более 40 российских компаний", - сказал дипломат.