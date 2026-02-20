Рейтинг@Mail.ru
Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/rossija-2075774634.html
Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке
Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке - РИА Новости, 20.02.2026
Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке
Более 40 компаний из РФ в прошлом году приняли участие в Кантонской ярмарке, которую часто называют главной витриной китайской промышленности, заявил в интервью РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:49:00+03:00
2026-02-20T14:49:00+03:00
экономика
россия
гуанчжоу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053002464_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_cfae103bc2ce0df57d6fedac39ff0ff7.jpg
https://ria.ru/20250907/biznes-2040240203.html
россия
гуанчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053002464_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b551fa6784c31624ba2a54a6c621f6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, гуанчжоу
Экономика, Россия, Гуанчжоу
Более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке

Теплов: более 40 компаний из России приняли участие в Кантонской ярмарке

© Фото : Российский экспортный центрБолее 40 российских компаний приняли участие в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае
Более 40 российских компаний приняли участие в формате единого национального павильона Сделано в России, организованного в рамках проекта Межрегиональная кооперация на Кантонской ярмарке в Китае - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Российский экспортный центр
Более 40 российских компаний приняли участие в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Более 40 компаний из РФ в прошлом году приняли участие в Кантонской ярмарке, которую часто называют главной витриной китайской промышленности, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
По словам генконсула, Кантонскую ярмарку часто называют "главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая", интерес международного сообщества к данному событию растет из года в год, и российские компании не являются исключением.
"В ходе 138-й сессии в период с 15 октября по 4 ноября 2025 года в мероприятиях на полях Ярмарки в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта Межрегиональная кооперация, приняли участие более 40 российских компаний", - сказал дипломат.
Теплов отметил, что российские представители из разных сфер не только посещают выставочные залы, но и активно участвуют в демонстрации собственного потенциала.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз
7 сентября 2025, 07:02
 
ЭкономикаРоссияГуанчжоу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала