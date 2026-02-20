Рейтинг@Mail.ru
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
13:13 20.02.2026
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, россия, япония, токио, дмитрий песков, санаэ такаити
В мире, Россия, Япония, Токио, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков

Песков: Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией

© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Японии . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения с Токио сегодня сведены к нулю, никакого диалога между странами не ведется.
"Россия не была никогда сторонником прекращения этого диалога. Диалог прервался по инициативе Токио", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле рассматривают заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о желании страны заключить мирный договор с РФ.
Ранее Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений.
Обсуждать мирный договор с Японией без диалога невозможно, заявил Песков
