Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
россия
япония
токио
дмитрий песков
санаэ такаити
