Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия никогда не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений.