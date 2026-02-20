Более 120 кровель зданий обрушились с начала года

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 120 обрушений кровель зданий из-за высокой нагрузки снега зарегистрировано с начала года на территории России, 60 из них - за последнюю неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"С начала года зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю. Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры - в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что больше всего таких случаев произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах. Есть погибшие и пострадавшие.

Подчеркивается, что сформировавшийся за зиму запас снега на кровлях зданий, а также перепады температуры создают повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что может привести к обрушению крыш и происшествиям, связанным с падением снега и льда.