Более 120 кровель зданий обрушились с начала года
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года - РИА Новости, 20.02.2026
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года
Более 120 обрушений кровель зданий из-за высокой нагрузки снега зарегистрировано с начала года на территории России, 60 из них - за последнюю неделю
россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Более 120 обрушений кровель зданий из-за высокой нагрузки снега зарегистрировано с начала года на территории России, 60 из них - за последнюю неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе
МЧС России.
"С начала года зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю. Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры - в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство отмечает, что больше всего таких случаев произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах. Есть погибшие и пострадавшие.
Подчеркивается, что сформировавшийся за зиму запас снега на кровлях зданий, а также перепады температуры создают повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что может привести к обрушению крыш и происшествиям, связанным с падением снега и льда.
"МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", - резюмирует министерство.