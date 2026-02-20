Рейтинг@Mail.ru
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 20.02.2026 (обновлено: 11:32 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/rossija-2075699410.html
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года - РИА Новости, 20.02.2026
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года
Более 120 обрушений кровель зданий из-за высокой нагрузки снега зарегистрировано с начала года на территории России, 60 из них - за последнюю неделю, рассказали РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:25:00+03:00
2026-02-20T11:32:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258605_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9dabb41076c63852b69095be72ffdb11.jpg
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071258605_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5326d5b2109aee52dc0132d04dc5fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Снегопад в Москве
Более 120 кровель зданий обрушились с начала года

МЧС: с начала года в России произошло более 120 обрушений кровель зданий

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве
Сотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб чистит крышу жилого дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 120 обрушений кровель зданий из-за высокой нагрузки снега зарегистрировано с начала года на территории России, 60 из них - за последнюю неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"С начала года зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю. Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры - в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство отмечает, что больше всего таких случаев произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах. Есть погибшие и пострадавшие.
Подчеркивается, что сформировавшийся за зиму запас снега на кровлях зданий, а также перепады температуры создают повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что может привести к обрушению крыш и происшествиям, связанным с падением снега и льда.
"МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", - резюмирует министерство.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
Вчера, 08:07
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала