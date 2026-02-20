Рейтинг@Mail.ru
08:08 20.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется оттепель
Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется оттепель

Ильин: оттепель в Центральной России установится уже на следующей неделе

ТУЛА, 20 фев – РИА Новости. Продолжительный период теплых дней в Центральной России установится уже на следующей неделе, рассказал РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Где-то числа с 25 (февраля – ред.) начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от 0 до +3 градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области, не говоря уже о южных районах", - сказал собеседник агентства.
По словам синоптика, в ближайшие дни в большей части Центрального федерального округа температура воздуха будет находиться в пределах от -3 до -8 градусов. Чуть более прохладно будет местами в северо-восточной части ЦФО. На юге, например в Воронежской области, на границе с Ростовской областью температура поднимется до 0 градусов.
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
08:07
 
ОбществоЯрославская областьВоронежская областьРостовская областьСнегопад в Москве
 
 
