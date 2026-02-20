Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/reysy-2075655883.html
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:13:00+03:00
2026-02-20T07:13:00+03:00
москва
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_1ecf3d0fdd6843211cd98576fb3b1cfa.jpg
https://ria.ru/20260220/reys-2075639191.html
москва
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_0125c714240254f98be3804e958f465a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве
Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов

Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов за шесть часов

© РИА НовостиАэропорт Шереметьево замело снегом
Аэропорт Шереметьево замело снегом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Аэропорт Шереметьево замело снегом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на идущий в московском регионе вторые сутки аномальный снегопад. В период с 00.00 по 06.00 МСК воздушные гавани обслужили 215 рейсов: 137 - на вылет, 78 - на прилет. "Уходов" самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режим и оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
01:13
 
МоскваЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала