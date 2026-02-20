Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.

Уточняется, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режим и оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.