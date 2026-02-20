https://ria.ru/20260220/reysy-2075655883.html
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов - РИА Новости, 20.02.2026
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:13:00+03:00
2026-02-20T07:13:00+03:00
2026-02-20T07:13:00+03:00
москва
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_1ecf3d0fdd6843211cd98576fb3b1cfa.jpg
https://ria.ru/20260220/reys-2075639191.html
москва
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_0125c714240254f98be3804e958f465a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве
Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов за шесть часов