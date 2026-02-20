https://ria.ru/20260220/reys-2075639191.html
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса - РИА Новости, 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
Два рейса были отменены в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада, более двух часов задерживаются 49 вылетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T01:13:00+03:00
2026-02-20T01:13:00+03:00
2026-02-20T01:17:00+03:00
москва
евгений тишковец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075404835.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Москва, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
Два рейса отменили из-за снегопада в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два рейса были отменены в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада, более двух часов задерживаются 49 вылетов, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"За последние два часа, с 22.00 до 23.59 мск (обслужены - ред.) 110 рейсов (54 – на вылет, 56 – на прилет). На запасных аэродромах приняли решение приземлиться экипажи восьми самолетов. Отменено 40 рейсов, включая семь - иностранных перевозчиков. Задержаны на вылет более двух часов, по данным на 00.00 мск, 49 рейсов", - говорится в сообщении.
Росавиация
ранее сообщала, что по состоянию на 22.00 мск отменены 38 рейсов, таким образом, число отмененных рейсов возросло на два.