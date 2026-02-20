В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два рейса были отменены в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада, более двух часов задерживаются 49 вылетов, сообщила Росавиация.

"За последние два часа, с 22.00 до 23.59 мск (обслужены - ред.) 110 рейсов (54 – на вылет, 56 – на прилет). На запасных аэродромах приняли решение приземлиться экипажи восьми самолетов. Отменено 40 рейсов, включая семь - иностранных перевозчиков. Задержаны на вылет более двух часов, по данным на 00.00 мск, 49 рейсов", - говорится в сообщении.