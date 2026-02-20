Рейтинг@Mail.ru
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
01:13 20.02.2026 (обновлено: 01:17 20.02.2026)
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса
Два рейса были отменены в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада, более двух часов задерживаются 49 вылетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.02.2026
В столичных аэропортах из-за снегопада за два часа отменили два рейса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два рейса были отменены в столичных аэропортах с 22.00 до 0.00 мск из-за снегопада, более двух часов задерживаются 49 вылетов, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"За последние два часа, с 22.00 до 23.59 мск (обслужены - ред.) 110 рейсов (54 – на вылет, 56 – на прилет). На запасных аэродромах приняли решение приземлиться экипажи восьми самолетов. Отменено 40 рейсов, включая семь - иностранных перевозчиков. Задержаны на вылет более двух часов, по данным на 00.00 мск, 49 рейсов", - говорится в сообщении.
Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 22.00 мск отменены 38 рейсов, таким образом, число отмененных рейсов возросло на два.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
Вчера, 18:30
 
МоскваЕвгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в Москве
 
 
