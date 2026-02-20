Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта
16:39 20.02.2026
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта на форуме РСПП - маркетплейс, позволяющий экспортерам и
2026-02-20T16:39:00+03:00
2026-02-20T16:39:00+03:00
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://ria.ru/20260217/rets-2074931380.html
https://ria.ru/20260220/rets-2075690745.html
Новости
ru-RU
российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта

РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта на форуме РСПП

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта на форуме РСПП - маркетплейс, позволяющий экспортерам и импортерам проводить переводы с предварительным бронированием средств в рублях, говорится в сообщении РЭЦ.
Система трансграничных расчетов для российских экспортеров выстроена, однако ключевыми вызовами остаются стоимость и надежность платежей, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, смена географии экспорта с традиционных рынков на новые направления сопровождается ростом рисков.
"Изменение географии на новые рынки - это вызов, потому что многие из них априори более рискованные, а партнеры - новые. В этих условиях возрастает востребованность инструментов страхования и защиты расчетов. Проблема сегодня не в том, чтобы совершить платеж, а в стоимости этих платежей и их надежности. В ответ на эти вызовы РЭЦ развивает безопасные и прозрачные механизмы трансграничных расчетов", - отметил Гусаков на форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщённости".
"В частности, создана онлайн-платформа альтернативных расчетов "Планета" - своего рода маркетплейс, позволяющий экспортерам и импортерам проводить переводы с предварительным бронированием средств в рублях", - поясняют в РЭЦ.
Среди востребованных решений - расчеты с Китаем в юанях как альтернатива корреспондентским схемам, а также использование криптовалют при условии, что такие операции соответствуют российскому законодательству. По словам Гусакова, интерес к этому инструменту растет, в том числе при работе с африканскими рынками.
Отдельное внимание уделяется страховой поддержке. Страховая емкость "Эксар" (входит в группу РЭЦ) превышает 1 триллион рублей и продолжает расти. Повышенный спрос на страхование наблюдается как со стороны компаний, так и банков, для которых это инструмент снижения нагрузки на капитал. Ключевым продуктом остается страхование дебиторской задолженности, в том числе при непрямых поставках через иностранных трейдеров.
В целом, резюмировал спикер, все необходимые инструменты созданы, при этом их прикладное использование требует баланса между уровнем принимаемых рисков, эффективностью капитала и стратегическими задачами по поддержке компаний, в том числе в целевых географиях.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Российский союз промышленников и предпринимателейЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
