РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта

Старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщённости" в Москве

Старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщённости" в Москве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта на форуме РСПП - маркетплейс, позволяющий экспортерам и импортерам проводить переводы с предварительным бронированием средств в рублях, говорится в сообщении РЭЦ.

Система трансграничных расчетов для российских экспортеров выстроена, однако ключевыми вызовами остаются стоимость и надежность платежей, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, смена географии экспорта с традиционных рынков на новые направления сопровождается ростом рисков.

"Изменение географии на новые рынки - это вызов, потому что многие из них априори более рискованные, а партнеры - новые. В этих условиях возрастает востребованность инструментов страхования и защиты расчетов. Проблема сегодня не в том, чтобы совершить платеж, а в стоимости этих платежей и их надежности. В ответ на эти вызовы РЭЦ развивает безопасные и прозрачные механизмы трансграничных расчетов", - отметил Гусаков на форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщённости".

"В частности, создана онлайн-платформа альтернативных расчетов "Планета" - своего рода маркетплейс, позволяющий экспортерам и импортерам проводить переводы с предварительным бронированием средств в рублях", - поясняют в РЭЦ.

Среди востребованных решений - расчеты с Китаем в юанях как альтернатива корреспондентским схемам, а также использование криптовалют при условии, что такие операции соответствуют российскому законодательству. По словам Гусакова, интерес к этому инструменту растет, в том числе при работе с африканскими рынками.

Отдельное внимание уделяется страховой поддержке. Страховая емкость "Эксар" (входит в группу РЭЦ) превышает 1 триллион рублей и продолжает расти. Повышенный спрос на страхование наблюдается как со стороны компаний, так и банков, для которых это инструмент снижения нагрузки на капитал. Ключевым продуктом остается страхование дебиторской задолженности, в том числе при непрямых поставках через иностранных трейдеров.

В целом, резюмировал спикер, все необходимые инструменты созданы, при этом их прикладное использование требует баланса между уровнем принимаемых рисков, эффективностью капитала и стратегическими задачами по поддержке компаний, в том числе в целевых географиях.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".