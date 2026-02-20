Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции - РИА Новости, 20.02.2026
12:48 20.02.2026
РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции
РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции - РИА Новости, 20.02.2026
РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции
Прием заявок на компенсацию затрат по транспортировке промышленной продукции начнется 26 февраля через платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра... РИА Новости, 20.02.2026
экономика, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции

РЭЦ объявил сбор заявок на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции

© РИА Новости"Мой экспорт"
Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
"Мой экспорт". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат по транспортировке промышленной продукции начнется 26 февраля через платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), объявил РЭЦ.
"Минпромторг России объявил о начале конкурса экспортеров для предоставления государственной поддержки на транспортировку промышленных товаров. Прием заявок на участие в программе начнется 26 февраля 2026 года в 09.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 23 марта 2026 года. Процесс полностью цифровизирован: подать документы можно через платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.
Ключевые параметры поддержки в 2026 году: общий бюджет программы составляет 2,46 миллиарда рублей. Распределение средств пройдет на конкурсной основе по отраслевым группам: машиностроение - 40%, лесопромышленный комплекс (ЛПК) - 25%, химическая и косметическая промышленность - 25%, продукция предприятий из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - 5%, прочие отрасли - 5%.
Условия компенсации: программа позволяет возместить часть фактических затрат, понесенных при транспортировке продукции в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
Размер господдержки: до 60% затрат для большинства отраслей и до 30% для продукции ЛПК (произведенной в СФО и ДФО при определенных маршрутах). Ограничения: сумма компенсации не может превышать 11% от стоимости поставленной продукции и не более 200 миллионов рублей на одну организацию.
Календарь отбора: прием заявок - 26 февраля - 23 марта, рассмотрение - 24 марта - 22 апреля, объявление победителей - 12 мая 2026 года.
Отмечается, что запись вебинара, где специалисты РЭЦ рассказывают обо всех нюансах подачи заявок, уже размещена в "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ. Также на сайте РЭЦ можно ознакомиться с подробными требованиями к участникам и перечнем необходимых документов.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Экономика Российский экспортный центр (РЭЦ) Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Россия
 
 
