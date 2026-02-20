РЭЦ принимает заявки на компенсацию затрат по транспортировке промпродукции

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат по транспортировке промышленной продукции начнется 26 февраля через платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), объявил РЭЦ.

"Минпромторг России объявил о начале конкурса экспортеров для предоставления государственной поддержки на транспортировку промышленных товаров. Прием заявок на участие в программе начнется 26 февраля 2026 года в 09.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 23 марта 2026 года. Процесс полностью цифровизирован: подать документы можно через платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.

Ключевые параметры поддержки в 2026 году: общий бюджет программы составляет 2,46 миллиарда рублей. Распределение средств пройдет на конкурсной основе по отраслевым группам: машиностроение - 40%, лесопромышленный комплекс (ЛПК) - 25%, химическая и косметическая промышленность - 25%, продукция предприятий из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - 5%, прочие отрасли - 5%.

Условия компенсации: программа позволяет возместить часть фактических затрат, понесенных при транспортировке продукции в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

Размер господдержки: до 60% затрат для большинства отраслей и до 30% для продукции ЛПК (произведенной в СФО и ДФО при определенных маршрутах). Ограничения: сумма компенсации не может превышать 11% от стоимости поставленной продукции и не более 200 миллионов рублей на одну организацию.

Календарь отбора: прием заявок - 26 февраля - 23 марта, рассмотрение - 24 марта - 22 апреля, объявление победителей - 12 мая 2026 года.

Отмечается, что запись вебинара, где специалисты РЭЦ рассказывают обо всех нюансах подачи заявок, уже размещена в "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ. Также на сайте РЭЦ можно ознакомиться с подробными требованиями к участникам и перечнем необходимых документов.