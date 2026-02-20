РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обеспечил единый стандарт визуального использования национального бренда "Сделано в России" и уведомил всех участников государственной программы о применении обновленного логотипа и фирменного стиля, говорится в его сообщении.

"Российский экспортный центр завершил работу по приведению визуального использования национального бренда "Сделано в России" к единому стандарту и уведомил всех участников государственной программы о применении обновленного логотипа и фирменного стиля. Решение направлено на формирование целостного, однозначно воспринимаемого образа национального бренда в России и за рубежом", - уведомляет РЭЦ.

Унификация визуальной айдентики стала частью системной работы РЭЦ по развитию бренда "Сделано в России" как единого знака качества, доверия и подтверждённой деловой репутации российских производителей и поставщиков услуг. Единый стандарт исключает разночтения в использовании логотипа и визуальных элементов, обеспечивает сопоставимость коммуникаций и усиливает узнаваемость бренда на всех рынках присутствия.

Национальный бренд "Сделано в России" используется в экспортных, коммуникационных и маркетинговых активностях, включая международные выставки, деловые миссии, фестивали, цифровые каналы и розничные пространства. Единый визуальный язык помогает выстраивать последовательное позиционирование бренда вне зависимости от канала, формата или страны продвижения.

Обновленный фирменный стиль сохраняет преемственность ключевых элементов бренда и адаптирован к современным требованиям коммуникаций. Он универсален и подходит как для цифровых площадок, так и для офлайн-материалов и международных форматов

"Для национального бренда принципиально важно единое и корректное использование. Мы не меняем его сущность - мы усиливаем управляемость и целостность восприятия. Это повышает доверие партнеров и сопоставимость всех коммуникаций под маркой "Сделано в России". К этой задаче мы привлекли экспертизу брендингового агентства Depot, чтобы обеспечить максимально качественную реализацию и последовательное применение стандартов бренда на всех платформах и носителях", — отметила директор по маркетингу РЭЦ Надежда Буракова.

Обновленный брендбук зафиксировал единые правила применения логотипа и элементов фирменного стиля и рекомендован к использованию всеми участниками программы "Сделано в России".

Единый стандарт визуального использования национального бренда "Сделано в России" станет основой для дальнейшего продвижения российских товаров и услуг, обеспечивая стабильное, узнаваемое и однозначное позиционирование бренда на международных и внутреннем рынках.