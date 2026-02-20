Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/rets-2075690745.html
РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России"
РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 20.02.2026
РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обеспечил единый стандарт визуального использования национального бренда "Сделано в России" и уведомил всех... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:02:00+03:00
2026-02-20T11:02:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
https://ria.ru/20260219/rets-2075602337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ обеспечил стандарт визуального использования бренда "Сделано в России"

РЭЦ обеспечил единый стандарт визуального бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) обеспечил единый стандарт визуального использования национального бренда "Сделано в России" и уведомил всех участников государственной программы о применении обновленного логотипа и фирменного стиля, говорится в его сообщении.
"Российский экспортный центр завершил работу по приведению визуального использования национального бренда "Сделано в России" к единому стандарту и уведомил всех участников государственной программы о применении обновленного логотипа и фирменного стиля. Решение направлено на формирование целостного, однозначно воспринимаемого образа национального бренда в России и за рубежом", - уведомляет РЭЦ.
Унификация визуальной айдентики стала частью системной работы РЭЦ по развитию бренда "Сделано в России" как единого знака качества, доверия и подтверждённой деловой репутации российских производителей и поставщиков услуг. Единый стандарт исключает разночтения в использовании логотипа и визуальных элементов, обеспечивает сопоставимость коммуникаций и усиливает узнаваемость бренда на всех рынках присутствия.
Национальный бренд "Сделано в России" используется в экспортных, коммуникационных и маркетинговых активностях, включая международные выставки, деловые миссии, фестивали, цифровые каналы и розничные пространства. Единый визуальный язык помогает выстраивать последовательное позиционирование бренда вне зависимости от канала, формата или страны продвижения.
Обновленный фирменный стиль сохраняет преемственность ключевых элементов бренда и адаптирован к современным требованиям коммуникаций. Он универсален и подходит как для цифровых площадок, так и для офлайн-материалов и международных форматов
"Для национального бренда принципиально важно единое и корректное использование. Мы не меняем его сущность - мы усиливаем управляемость и целостность восприятия. Это повышает доверие партнеров и сопоставимость всех коммуникаций под маркой "Сделано в России". К этой задаче мы привлекли экспертизу брендингового агентства Depot, чтобы обеспечить максимально качественную реализацию и последовательное применение стандартов бренда на всех платформах и носителях", — отметила директор по маркетингу РЭЦ Надежда Буракова.
Обновленный брендбук зафиксировал единые правила применения логотипа и элементов фирменного стиля и рекомендован к использованию всеми участниками программы "Сделано в России".
Единый стандарт визуального использования национального бренда "Сделано в России" станет основой для дальнейшего продвижения российских товаров и услуг, обеспечивая стабильное, узнаваемое и однозначное позиционирование бренда на международных и внутреннем рынках.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК
19 февраля, 20:05
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала