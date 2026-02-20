https://ria.ru/20260220/rastrata-2075803274.html
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
Суд назначил девять лет лишения свободы обвиняемому в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывшему гендиректору "Корпорации развития... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:09:00+03:00
2026-02-20T16:09:00+03:00
2026-02-20T18:10:00+03:00
курская область
происшествия
курск
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075832007_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_c187455afb9a4485a13ae26625299b00.jpg
https://ria.ru/20260220/sud-2075803751.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075832007_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_7ebcca738476a35c9758be164da605bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, курск, владимир лукин
Курская область, Происшествия, Курск, Владимир Лукин
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
РИА Новости: экс-глава корпорации развития Курской области Лукин получил 9 лет
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд назначил девять лет лишения свободы обвиняемому в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывшему гендиректору "Корпорации развития Курской области" Владимиру Лукину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Ранее государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для Лукина 9,5 лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. В ходе судебных разбирательств Лукин заявлял, что не согласен с обвинительным в его адрес заключением, передавал корреспондент РИА Новости.
"Суд приговорил Лукина
признать виновным… и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… с ограничением свободы сроком на один год", - сказал судья.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором, помимо Лукина, обвиняются его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.