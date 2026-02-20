Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд назначил девять лет лишения свободы обвиняемому в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывшему гендиректору "Корпорации развития Курской области" Владимиру Лукину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

Ранее государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для Лукина 9,5 лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. В ходе судебных разбирательств Лукин заявлял, что не согласен с обвинительным в его адрес заключением, передавал корреспондент РИА Новости.