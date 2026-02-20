Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
16:09 20.02.2026 (обновлено: 18:10 20.02.2026)
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
курская область, происшествия, курск, владимир лукин
Курская область, Происшествия, Курск, Владимир Лукин
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд назначил девять лет лишения свободы обвиняемому в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывшему гендиректору "Корпорации развития Курской области" Владимиру Лукину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Ранее государственный обвинитель запросила по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области для Лукина 9,5 лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей. В ходе судебных разбирательств Лукин заявлял, что не согласен с обвинительным в его адрес заключением, передавал корреспондент РИА Новости.
"Суд приговорил Лукина признать виновным… и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… с ограничением свободы сроком на один год", - сказал судья.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором, помимо Лукина, обвиняются его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Бывший заместитель генерального директора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин в Ленинском районном суде Курска - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину
Курская область, Происшествия, Курск, Владимир Лукин
 
 
