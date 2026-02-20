Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области сняла Ирину Путынец с должности председателя Истринского суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Соответствующее заявление Путынец подала после истории с Алией Галицкой.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с самоубийством в изоляторе Алии Галицкой, арест которой санкционировал судья Истринского суда Подмосковья Федор Григорьев. Он написал заявление, и ККС в пятницу отправила его в отставку.

"Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила заявление Путынец Ирины Александровны о сложении с себя полномочий председателя Истринского суда", - сказал собеседник агентства.

В ККС подтвердили РИА Новости, что досрочно прекратили полномочия председателя Истринского городского суда Путынец, но оставили ее в должности судьи этого суда.

Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким . Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.