Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой
17:49 20.02.2026 (обновлено: 17:50 20.02.2026)
Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой
Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области сняла Ирину Путынец с должности председателя Истринского суда, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 20.02.2026
московская область (подмосковье)
россия
игорь краснов
александр галицкий
истринский городской суд
москва
общество
московская область (подмосковье)
россия
москва
московская область (подмосковье), россия, игорь краснов, александр галицкий, истринский городской суд, москва, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Игорь Краснов, Александр Галицкий, Истринский городской суд, Москва, Общество
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области сняла Ирину Путынец с должности председателя Истринского суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Соответствующее заявление Путынец подала после истории с Алией Галицкой.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
11 февраля, 06:14
Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с самоубийством в изоляторе Алии Галицкой, арест которой санкционировал судья Истринского суда Подмосковья Федор Григорьев. Он написал заявление, и ККС в пятницу отправила его в отставку.
"Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила заявление Путынец Ирины Александровны о сложении с себя полномочий председателя Истринского суда", - сказал собеседник агентства.
В ККС подтвердили РИА Новости, что досрочно прекратили полномочия председателя Истринского городского суда Путынец, но оставили ее в должности судьи этого суда.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Пресненский суд Москвы 20 февраля отказался снять арест с имущества и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Суд приостановил иск о разделе имущества бизнесмена Галицкого
Вчера, 12:47
 
Московская область (Подмосковье)РоссияИгорь КрасновАлександр ГалицкийИстринский городской судМоскваОбщество
 
 
