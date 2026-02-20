Рейтинг@Mail.ru
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075902590.html
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии - РИА Новости, 20.02.2026
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:54:00+03:00
2026-02-20T23:54:00+03:00
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_0:181:3000:1869_1920x0_80_0_0_efe8cbf362812d6902b1f9d015569450.jpg
https://ria.ru/20250723/semya-2030905077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_88836b51a1361c36c9a9b474e5d7fec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии

Студенческие семьи получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно подписанному закону, закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Кроме того, вузы должны будут обеспечивать открытость и доступность данных о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин подписал закон, закрепляющий понятие "студенческая семья"
23 июля 2025, 17:37
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала