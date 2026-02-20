https://ria.ru/20260220/putin-2075902590.html
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии
20.02.2026
Студенческие семьи получат приоритетное право на жилье в общежитии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии, соответствующий документ размещен на сайте...
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Согласно подписанному закону, закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Кроме того, вузы должны будут обеспечивать открытость и доступность данных о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.