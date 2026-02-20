Рейтинг@Mail.ru
23:30 20.02.2026
Путин подписал закон против открытия подставных электронных кошельков
россия, анатолий аксаков, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Путин подписал закон против открытия подставных электронных кошельков

Путин подписал закон против открытия подставных электронных кошельков физлиц

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность идентификации физлиц банковскими платежными агентами, в результате чего они не смогут открывать электронные кошельки, тогда как в целях дропперства иногда делали это без ведома человека. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам гражданина и используют их для мошеннических операций и обналичивания украденных денег, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Действующее законодательство позволяет кредитным организациям привлекать банковских платежных агентов для идентификации физлиц, в том числе упрощенной. Новый закон вносит в законы о противодействии отмыванию преступных доходов и о национальной платежной системе изменения, исключающие такую возможность.
В результате банковские платежные агенты не смогут открывать электронные кошельки и выдавать банковские карты. Это позволит пресечь практику неправомерного использования клиентских данных для незаконного открытия электронных кошельков без согласия человека, подчеркивал Аксаков.
Согласно сопроводительным документам, Банк России выявлял случаи, когда банковские платежные агенты (БПА) нарушали процедуру идентификации. Это выражалось в незаконном использовании персональных данных физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Через такие кошельки делались переводы без согласия клиентов в целях дальнейшего вывода денег (дропперство) и расчетов с теневым бизнесом (криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами и т.д.).
Такие нарушения влекут серьезные последствия как для граждан (включение в базу данных о случаях и попытках денежных переводов без добровольного согласия клиента с дальнейшим ограничением всей их финансовой активности), так и для банков, поручивших проведение идентификации таким БПА (штрафные санкции, репутационные риски и др.).
Включение в такую базу ограничивает право физлица на доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и приводит к необходимости доказывать свою непричастность к совершению таких операций. В 2024 году ЦБ удовлетворил порядка 10 тысяч просьб граждан исключить их из этой базы, поскольку операции проводились без их согласия.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Россия Анатолий Аксаков Владимир Путин Госдума РФ Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Общество
 
 
