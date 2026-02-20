Путин подписал закон о защите генетических данных человека

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Обращение генетических данных человека будет регулироваться ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".
Подписанным законом устанавливается закрепление возможности представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. В исключительных случаях, согласно документу, возможна передача генетических данных человека за пределы РФ с установлением соответствующего порядка такой передачи.
Также предусматривается запрет передачи генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.
Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
17 февраля, 13:59