Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о защите генетических данных человека - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075899216.html
Путин подписал закон о защите генетических данных человека
Путин подписал закон о защите генетических данных человека - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон о защите генетических данных человека
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:29:00+03:00
2026-02-20T23:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074950022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о защите генетических данных человека

Путин подписал закон об обеспечении сохранности генетических данных человека

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Обращение генетических данных человека будет регулироваться ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".
Подписанным законом устанавливается закрепление возможности представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. В исключительных случаях, согласно документу, возможна передача генетических данных человека за пределы РФ с установлением соответствующего порядка такой передачи.
Также предусматривается запрет передачи генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.
Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
17 февраля, 13:59
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала