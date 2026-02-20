Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075897775.html
Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел
Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел, соответствующий документ... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:20:00+03:00
2026-02-20T23:20:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/22/1512272293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6cfd3d2db85a6edbffa9fa7f8c8043fc.jpg
https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022310949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/22/1512272293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_954fce53804b2f3f2a0bfd2ca16ac7ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел

Путин подписал закон о порядке изъятия криптовалюты при уголовном расследовании

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
30 мая 2025, 19:13
Замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева в 2025 году отмечала, что в последние годы цифровая валюта все чаще используется при совершении преступлений, особенно при отмывании преступных доходов. Однако действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат положений, касающихся выявления, ареста и конфискации соответствующих активов.
Закон признает цифровую валюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. При этом ему предоставляется возможность выбрать способ ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты.
Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту при наличии технической возможности на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие проводится с участием специалиста, который определяет в том числе необходимые меры для сохранности цифровой валюты с учетом ее особенностей.
Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты будет решаться судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изъятии цифровой валюты
11 июня 2025, 17:11
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала