Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности.
Замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева в 2025 году отмечала, что в последние годы цифровая валюта все чаще используется при совершении преступлений, особенно при отмывании преступных доходов. Однако действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат положений, касающихся выявления, ареста и конфискации соответствующих активов.
Закон признает цифровую валюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. При этом ему предоставляется возможность выбрать способ ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты.
Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту при наличии технической возможности на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие проводится с участием специалиста, который определяет в том числе необходимые меры для сохранности цифровой валюты с учетом ее особенностей.
Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты будет решаться судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
