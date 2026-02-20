Путин подписал закон об изъятии цифровой валюты при расследовании дел

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности.

Замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева в 2025 году отмечала, что в последние годы цифровая валюта все чаще используется при совершении преступлений, особенно при отмывании преступных доходов. Однако действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат положений, касающихся выявления, ареста и конфискации соответствующих активов.

Закон признает цифровую валюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. При этом ему предоставляется возможность выбрать способ ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты.

Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту при наличии технической возможности на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие проводится с участием специалиста, который определяет в том числе необходимые меры для сохранности цифровой валюты с учетом ее особенностей.

Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты будет решаться судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.