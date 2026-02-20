Рейтинг@Mail.ru
23:13 20.02.2026
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов

Путин подписал закон об ответственности за нарушения в сфере утилизации отходов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМешки с ядохимикатами на площадке комплекса по утилизации отходов в Надеждинском районе возле села Вольно-Надеждинское в Приморском крае
Мешки с ядохимикатами на площадке комплекса по утилизации отходов в Надеждинском районе возле села Вольно-Надеждинское в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС.
Также в КоАП заменяется "сбор по каждой группе товаров" на термин "экологический сбор".
Дела указанной категории будут рассматриваться Росприроднадзором.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
