Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:13:00+03:00
2026-02-20T23:13:00+03:00
2026-02-20T23:13:00+03:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
россия
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
