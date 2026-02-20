Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха

Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят с одной стороны повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.

Как ранее заявляла Яровая, при создании высокой планки четких требований к организации детского отдыха, подключении на федеральном и региональном уровне к работе всех ответственных министерств и ведомств, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.