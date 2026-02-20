https://ria.ru/20260220/putin-2075896016.html
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России
2026-02-20T23:09:00+03:00
2026-02-20T23:09:00+03:00
2026-02-20T23:09:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным
.
Подписанным законом устанавливается, что координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ
. Кроме того, в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.
Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят с одной стороны повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.
Как ранее заявляла Яровая, при создании высокой планки четких требований к организации детского отдыха, подключении на федеральном и региональном уровне к работе всех ответственных министерств и ведомств, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.