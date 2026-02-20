Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха - РИА Новости, 20.02.2026
23:09 20.02.2026
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России, РИА Новости, 20.02.2026
общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха

Путин подписал закон о повышении требований к организации детского отдыха в РФ

© РИА Новости / Макс Ветров
Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Международный детский центр "Артек". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Подписанным законом устанавливается, что координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Кроме того, в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.
Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят с одной стороны повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.
Как ранее заявляла Яровая, при создании высокой планки четких требований к организации детского отдыха, подключении на федеральном и региональном уровне к работе всех ответственных министерств и ведомств, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей
17 мая 2025, 08:29
17 мая 2025, 08:29
 
ОбществоРоссияИрина ЯроваяВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
