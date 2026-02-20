Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 20.02.2026
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
общество, россия, владимир путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.
Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
13 ноября 2025, 18:41
 
