https://ria.ru/20260220/putin-2075895212.html
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:02:00+03:00
2026-02-20T23:02:00+03:00
2026-02-20T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20251113/gosduma-2054840238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Путин подписал закон об отпуске ветеранов СВО без сохранения зарплаты до 35 дней