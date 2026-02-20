Путин подписал закон, освобождающий финорганизации от КФО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 1 марта 2026 года ряд финансовых организаций от составления консолидированной финансовой отчетности (КФО), соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 1 марта 2026 года ряд финансовых организаций от составления консолидированной финансовой отчетности (КФО), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ дает право отдельным организациям финансового рынка, входящим в группы, не составлять консолидированную финансовую отчетность. Речь идет о страховых организациях (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих только обязательное медицинское страхование), НПФ, управляющих компаниях инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Но для этого предусмотрено несколько условий. Во-первых, организация не должна быть эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Во-вторых, организация обязана уведомить своих участников (акционеров, учредителей) о намерении не составлять КФО, а эти лица - согласиться с таким намерением.

В-третьих, информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, включается в КФО, которую раскрывает другая организация, входящая в одну группу с ней.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг". Они призваны снизить административную нагрузку на соответствующие организации, входящие в группы.

При этом возможность не составлять консолидированную финансовую отчетность не будет распространяться на организации, обязанные составлять ее в силу других федеральных законов, а также на акционерные общества, чьи акции находятся в федеральной собственности, и федеральные государственные унитарные предприятия по перечням правительства РФ , пояснял ранее Минфин