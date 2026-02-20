Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, освобождающий финорганизации от КФО
22:55 20.02.2026
Путин подписал закон, освобождающий финорганизации от КФО
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 1 марта 2026 года ряд финансовых организаций от составления консолидированной финансовой... РИА Новости, 20.02.2026
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 1 марта 2026 года ряд финансовых организаций от составления консолидированной финансовой отчетности (КФО), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ дает право отдельным организациям финансового рынка, входящим в группы, не составлять консолидированную финансовую отчетность. Речь идет о страховых организациях (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих только обязательное медицинское страхование), НПФ, управляющих компаниях инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
Но для этого предусмотрено несколько условий. Во-первых, организация не должна быть эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Во-вторых, организация обязана уведомить своих участников (акционеров, учредителей) о намерении не составлять КФО, а эти лица - согласиться с таким намерением.
В-третьих, информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, включается в КФО, которую раскрывает другая организация, входящая в одну группу с ней.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг". Они призваны снизить административную нагрузку на соответствующие организации, входящие в группы.
При этом возможность не составлять консолидированную финансовую отчетность не будет распространяться на организации, обязанные составлять ее в силу других федеральных законов, а также на акционерные общества, чьи акции находятся в федеральной собственности, и федеральные государственные унитарные предприятия по перечням правительства РФ, пояснял ранее Минфин.
Исходя из сопроводительных документов, отказаться от составления КФО не могут, например, головные организации банковских холдингов, головные кредитные организации банковских групп, центральные контрагенты, организаторы торговли, центральный депозитарий, публично-правовые компании.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
