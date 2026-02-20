Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075893265.html
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций - РИА Новости, 20.02.2026
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Мьянмой о поощрении и защите инвестиций,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:35:00+03:00
2026-02-20T22:35:00+03:00
экономика
россия
мьянма
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20250223/rossija-2001102485.html
https://ria.ru/20251028/myanma-2051204105.html
https://ria.ru/20260109/putin-2067011046.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мьянма, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций

Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о поощрении и защите инвестиций

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года. Оно создает правовые основы для расширения инвестиционного сотрудничества между Россией и Мьянмой.
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Россия построит порт, НПЗ и ТЭС в Мьянме
23 февраля 2025, 11:47
Документ призван обеспечить защиту прав и интересов российских и мьянманских инвесторов и будет стимулировать рост инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, пояснял ранее министр экономического развития РФ, сопредседатель межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Решетников.
Соглашение предусматривает создание для инвесторов России и Мьянмы не менее благоприятных условий, чем для национальных инвесторов или инвесторов третьих стран, а также недопущение применения дискриминационных мер. Их инвестиции не подлежат принудительному изъятию (экспроприации, национализации и т.д.), за исключением случаев, когда это происходит в общественных интересах, на недискриминационной основе и "с выплатой незамедлительной, адекватной и эффективной компенсации".
При расчете ущерба должна учитываться рыночная стоимость экспроприируемой инвестиции. Компенсация должна выплачиваться в свободно конвертируемой валюте и без неоправданной задержки. Соглашением установлен порядок возмещения ущерба в результате войны, вооруженного или гражданского конфликта, революции, мятежа, бунта, гражданских беспорядков или других подобных обстоятельств.
Девушка с загранпаспортом - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
28 октября 2025, 14:33
Помимо этого, инвесторам из России и Мьянмы гарантируется свободный перевод за границу доходов и других платежей. Но в случае серьезных затруднений с платежным балансом и внешних финансовых трудностей или угрозы их возникновения допускается введение и применение ограничений в отношении инвестиций, включая связанные с ними платежи или переводы.
Соглашение также содержит процедуру разрешения инвестиционных споров и споров относительно толкования его положений. При этом для инвестора предусмотрена возможность выбрать механизм судебной защиты, в том числе международный арбитраж. Все нормативные акты Мьянмы, которые влияют на инвестиционную деятельность, должны будут публиковаться. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость регулирования для российских инвесторов.
По информации Минэкономразвития России, в Мьянме планируется к реализации ряд совместных инвестпроектов в СЭЗ "Давэй", строительство завода по производству органических удобрений, солнечных электростанций и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан
9 января, 15:41
 
ЭкономикаРоссияМьянмаВладимир ПутинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала