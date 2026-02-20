Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ призван обеспечить защиту прав и интересов российских и мьянманских инвесторов и будет стимулировать рост инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, пояснял ранее министр экономического развития РФ, сопредседатель межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Решетников.
Соглашение предусматривает создание для инвесторов России и Мьянмы не менее благоприятных условий, чем для национальных инвесторов или инвесторов третьих стран, а также недопущение применения дискриминационных мер. Их инвестиции не подлежат принудительному изъятию (экспроприации, национализации и т.д.), за исключением случаев, когда это происходит в общественных интересах, на недискриминационной основе и "с выплатой незамедлительной, адекватной и эффективной компенсации".
При расчете ущерба должна учитываться рыночная стоимость экспроприируемой инвестиции. Компенсация должна выплачиваться в свободно конвертируемой валюте и без неоправданной задержки. Соглашением установлен порядок возмещения ущерба в результате войны, вооруженного или гражданского конфликта, революции, мятежа, бунта, гражданских беспорядков или других подобных обстоятельств.
Помимо этого, инвесторам из России и Мьянмы гарантируется свободный перевод за границу доходов и других платежей. Но в случае серьезных затруднений с платежным балансом и внешних финансовых трудностей или угрозы их возникновения допускается введение и применение ограничений в отношении инвестиций, включая связанные с ними платежи или переводы.
Соглашение также содержит процедуру разрешения инвестиционных споров и споров относительно толкования его положений. При этом для инвестора предусмотрена возможность выбрать механизм судебной защиты, в том числе международный арбитраж. Все нормативные акты Мьянмы, которые влияют на инвестиционную деятельность, должны будут публиковаться. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость регулирования для российских инвесторов.
По информации Минэкономразвития России, в Мьянме планируется к реализации ряд совместных инвестпроектов в СЭЗ "Давэй", строительство завода по производству органических удобрений, солнечных электростанций и другие.
