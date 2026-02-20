Путин ратифицировал соглашение с Мьянмой о защите инвестиций

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Мьянмой о поощрении и защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Мьянмой. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года. Оно создает правовые основы для расширения инвестиционного сотрудничества между Россией

Документ призван обеспечить защиту прав и интересов российских и мьянманских инвесторов и будет стимулировать рост инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, пояснял ранее министр экономического развития РФ, сопредседатель межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Решетников

Соглашение предусматривает создание для инвесторов России и Мьянмы не менее благоприятных условий, чем для национальных инвесторов или инвесторов третьих стран, а также недопущение применения дискриминационных мер. Их инвестиции не подлежат принудительному изъятию (экспроприации, национализации и т.д.), за исключением случаев, когда это происходит в общественных интересах, на недискриминационной основе и "с выплатой незамедлительной, адекватной и эффективной компенсации".

При расчете ущерба должна учитываться рыночная стоимость экспроприируемой инвестиции. Компенсация должна выплачиваться в свободно конвертируемой валюте и без неоправданной задержки. Соглашением установлен порядок возмещения ущерба в результате войны, вооруженного или гражданского конфликта, революции, мятежа, бунта, гражданских беспорядков или других подобных обстоятельств.

Помимо этого, инвесторам из России и Мьянмы гарантируется свободный перевод за границу доходов и других платежей. Но в случае серьезных затруднений с платежным балансом и внешних финансовых трудностей или угрозы их возникновения допускается введение и применение ограничений в отношении инвестиций, включая связанные с ними платежи или переводы.

Соглашение также содержит процедуру разрешения инвестиционных споров и споров относительно толкования его положений. При этом для инвестора предусмотрена возможность выбрать механизм судебной защиты, в том числе международный арбитраж. Все нормативные акты Мьянмы, которые влияют на инвестиционную деятельность, должны будут публиковаться. Это обеспечит прозрачность и предсказуемость регулирования для российских инвесторов.