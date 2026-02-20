Рейтинг@Mail.ru
Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами - РИА Новости, 20.02.2026
22:19 20.02.2026
Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами
Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами - РИА Новости, 20.02.2026
Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение муниципального жилищного контроля в сфере управления многоквартирными домами,... РИА Новости, 20.02.2026
Путин отменил муниципальный контроль над многоквартирными домами

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение муниципального жилищного контроля в сфере управления многоквартирными домами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее заявлял глава комитета СФ по регполитике Андрей Шевченко, законодательная инициатива направлена на исключение дублирования деятельности государственных и муниципальных жилищных инспекций.
По его словам, закон упраздняет муниципальный жилищный контроль как вид контрольной деятельности органов местного самоуправления. Одновременно органы государственного жилищного контроля и надзора субъектов РФ наделяются контрольными и надзорными функциями вне зависимости от формы собственности жилищного фонда.
Закон повысит эффективность жилищного контроля, снимет избыточную контрольно-надзорную нагрузку в отношении контролируемых лиц, повысит уровень защиты прав и законных интересов граждан за счет повышения статуса контрольно-надзорного органа, а также унифицирует подходы к контрольно-надзорной деятельности, указывал Шевченко.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
