Путин предложил членам Совбеза обсудить исследования в интересах обороны
Путин предложил членам Совбеза обсудить исследования в интересах обороны
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с Совбезом меры по эффективности исследований в интересах обороны. РИА Новости, 20.02.2026
россия
2026
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве.
Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в нем принял участие и глава российской делегации.
Путин предложил членам Совбеза обсудить исследования в интересах обороны
