17:44 20.02.2026 (обновлено: 17:52 20.02.2026)
Путин предложил членам Совбеза обсудить исследования в интересах обороны
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с Совбезом меры по эффективности исследований в интересах обороны.
"У нас сегодня важный и очень интересный, считаю, вопрос на повестке дня о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Вчера, 17:38
 
