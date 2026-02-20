https://ria.ru/20260220/putin-2075830063.html
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому - РИА Новости, 20.02.2026
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ доктора физико-математических наук Александра Голубова. РИА Новости, 20.02.2026
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому
Путин предоставил гражданство РФ белорусскому ученому Голубову