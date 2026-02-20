Рейтинг@Mail.ru
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому - РИА Новости, 20.02.2026
17:41 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075830063.html
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому - РИА Новости, 20.02.2026
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ доктора физико-математических наук Александра Голубова. РИА Новости, 20.02.2026
общество, россия, ливан, владимир путин
Общество, Россия, Ливан, Владимир Путин
Путин предоставил российское гражданство белорусскому ученому

Путин предоставил гражданство РФ белорусскому ученому Голубову

CC BY-SA 4.0 / Samokhinaiv1990 / Доктор физико-математических наук Александр Голубов
Доктор физико-математических наук Александр Голубов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Samokhinaiv1990 /
Доктор физико-математических наук Александр Голубов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ доктора физико-математических наук Александра Голубова.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц... Голубов Александр Авраамович, родившийся 1 февраля 1960 году в Белоруссии", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Кроме того, гражданство России предоставлено уроженцам Ливана Абу Захр Хамед Мухиеддино, 1966 года рождения, а также Караме Гассану, 1967 года рождения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
ОбществоРоссияЛиванВладимир Путин
 
 
