Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 20.02.2026
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве
Президент РФ Владимир Путин попросил членов российской делегации на переговорах по Украине рассказать, до чего удалось договориться в Женеве. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:40:00+03:00
2026-02-20T17:40:00+03:00
2026-02-20T19:20:00+03:00
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Швейцарии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов российской делегации на переговорах по Украине рассказать, до чего удалось договориться в Женеве.
Путин
в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
. Президент передал слово членам делегации, которые работали совсем недавно в Женеве
, встречались с американской и украинской делегацией на предмет поиска мирных решений.
"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович (Мединский, помощник российского лидера - ред.). Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны для того, чтобы - они мне докладывали - но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал Путин в ходе совещания.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы
, Киева
и Вашингтона
по урегулированию конфликта на Украине
. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что в ходе переговоров не было подписано никаких документов. Кроме того, он отметил организацию переговоров принимающей стороной, указав, что Швейцария
безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве.