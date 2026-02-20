Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 20.02.2026
17:40 20.02.2026 (обновлено: 19:20 20.02.2026)
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 20.02.2026
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве
Президент РФ Владимир Путин попросил членов российской делегации на переговорах по Украине рассказать, до чего удалось договориться в Женеве. РИА Новости, 20.02.2026
2026
украина, женева (город), владимир путин, переговоры по украине в женеве — 2026, россия, в мире
Украина, Женева (город), Владимир Путин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Россия, В мире
Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Женеве

Путин попросил российскую делегацию доложить об итогах переговоров в Швейцарии

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов российской делегации на переговорах по Украине рассказать, до чего удалось договориться в Женеве.
Путин в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Президент передал слово членам делегации, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией на предмет поиска мирных решений.
"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович (Мединский, помощник российского лидера - ред.). Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны для того, чтобы - они мне докладывали - но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал Путин в ходе совещания.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что в ходе переговоров не было подписано никаких документов. Кроме того, он отметил организацию переговоров принимающей стороной, указав, что Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве.
УкраинаЖенева (город)Владимир ПутинПереговоры по Украине в Женеве — 2026РоссияВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала