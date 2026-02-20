Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве

«

"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны для того, чтобы, они мне докладывали, но хотел, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги рассказали бы о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал Путин, открывая совещание.