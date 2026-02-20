Рейтинг@Mail.ru
17:38 20.02.2026 (обновлено: 19:15 20.02.2026)
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве

Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров на совещании Совбеза

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, рассказать об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ.
Российский лидер в пятницу провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В совещании также приняли участие некоторые члены российской делегации на переговорах по Украине - Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков
Президент передал слово членам делегации, которые "работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска мирных решений".
«
"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны для того, чтобы, они мне докладывали, но хотел, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги рассказали бы о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал Путин, открывая совещание.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Делегация России на переговорах в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Вчера, 02:05
 
