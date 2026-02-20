https://ria.ru/20260220/putin-2075828534.html
Мединский участвует в совещании Путина с членами Совбеза
Мединский участвует в совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 20.02.2026
Мединский участвует в совещании Путина с членами Совбеза
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, принимает участие в совещании... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:38:00+03:00
2026-02-20T17:38:00+03:00
2026-02-20T17:54:00+03:00
политика
россия
женева (город)
москва
владимир мединский
владимир путин
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
женева (город)
москва
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98936/47/989364796_0:449:1365:1473_1920x0_80_0_0_8b580c9ecbd5701a16aa0d5fdb676165.jpg
Мединский участвует в совещании Путина с членами Совбеза
Мединский принимает участие в совещании Путина с членами Совбеза