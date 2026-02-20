https://ria.ru/20260220/putin-2075828336.html
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Мединский и Костюков на Совбезе доложили Путину об итогах переговоров в Женеве
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил участников трехсторонних переговоров по Украине в Женеве рассказать об их итогах.
«
"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович. Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из Министерства обороны", — сказал он.
Темой совещания стали меры по повышению эффективности исследований в интересах обороноспособности страны.
Предыдущее прошло 6 февраля. Тогда на повестке дня было обеспечение информационной безопасности в сфере связи, а также предотвращение и ликвидация паводков и природных пожаров в 2026 году.
Мирный процесс по Украине
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам главы российской делегации, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Путину.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Швейцарию
также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. За происходящим также собирались наблюдать представители Германии, Франции
и Италии, однако, как во вторник рассказал источник РИА Новости, европейцев на мероприятие не пустили, они "просто сидели и ждали".
До этого в конце января переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, в Вашингтоне признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса
— это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.