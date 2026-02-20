Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 20.02.2026 (обновлено: 18:33 20.02.2026)
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 20.02.2026
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил участников трехсторонних переговоров по Украине в Женеве рассказать... РИА Новости, 20.02.2026
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в нем принял участие и глава российской делегации.
Путин на совещании Совбеза попросил доложить об итогах переговоров в Женеве

Мединский и Костюков на Совбезе доложили Путину об итогах переговоров в Женеве

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности попросил участников трехсторонних переговоров по Украине в Женеве рассказать об их итогах.
"Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович. Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из Министерства обороны", — сказал он.
Делегация России на переговорах в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Вчера, 02:05
Темой совещания стали меры по повышению эффективности исследований в интересах обороноспособности страны.
Предыдущее прошло 6 февраля. Тогда на повестке дня было обеспечение информационной безопасности в сфере связи, а также предотвращение и ликвидация паводков и природных пожаров в 2026 году.

Мирный процесс по Украине

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам главы российской делегации, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Путину.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине
Вчера, 10:57
В Швейцарию также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. За происходящим также собирались наблюдать представители Германии, Франции и Италии, однако, как во вторник рассказал источник РИА Новости, европейцев на мероприятие не пустили, они "просто сидели и ждали".
До этого в конце января переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, в Вашингтоне признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Россия получит". На Западе высказались о мире на Украине в этом году
19 февраля, 21:13
 
