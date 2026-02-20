Рейтинг@Mail.ru
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
17:31 20.02.2026
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии - РИА Новости, 20.02.2026
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство первого заместителя руководителя редакции Ближнего Востока и Африки -... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:31:00+03:00
2026-02-20T17:31:00+03:00
в мире
ливан
россия
ближний восток
владимир путин
в мире, ливан, россия, ближний восток, владимир путин, rt arabic
В мире, Ливан, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, RT Arabic
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии

Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости и ведущему RT

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство первого заместителя руководителя редакции Ближнего Востока и Африки - корреспондента РИА Новости Аммара Зараа из Сирии и ведущего телеканала RT Arabic Аль Сольх Омара из Ливана, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Аль Сольх Омар, родившийся 10 сентября 1964 года в Ливане... Зараа Аммар, родившийся 1 августа 1989 года в Сирии", - говорится в документе.
В миреЛиванРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинRT Arabic
 
 
