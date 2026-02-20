https://ria.ru/20260220/putin-2075826525.html
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии - РИА Новости, 20.02.2026
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство первого заместителя руководителя редакции Ближнего Востока и Африки -... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:31:00+03:00
2026-02-20T17:31:00+03:00
2026-02-20T17:31:00+03:00
в мире
ливан
россия
ближний восток
владимир путин
rt arabic
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html
ливан
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, россия, ближний восток, владимир путин, rt arabic
В мире, Ливан, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, RT Arabic
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости из Сирии
Путин предоставил гражданство корреспонденту РИА Новости и ведущему RT