Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной - РИА Новости, 20.02.2026
12:54 20.02.2026
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
политика
россия
мадагаскар
эльвира набиуллина
дмитрий песков
владимир путин
политика, россия, мадагаскар, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Мадагаскар, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Политика Россия Мадагаскар Эльвира Набиуллина Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
