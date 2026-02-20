https://ria.ru/20260220/putin-2075739557.html
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной - РИА Новости, 20.02.2026
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:54:00+03:00
2026-02-20T12:54:00+03:00
2026-02-20T12:54:00+03:00
политика
россия
мадагаскар
эльвира набиуллина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155906/52/1559065254_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_d950b19a021a38fc5afef5370f9d72ed.jpg
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075308407.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155906/52/1559065254_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_3cfb52c35ee915af53ca0068c83fe3cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мадагаскар, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Мадагаскар, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной
Песков: Путин и Набиуллина в четверг виделись в Кремле