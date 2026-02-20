Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.