Путин назначил бывшего посла в Египте Борисенко замглавы МИД - РИА Новости, 20.02.2026
10:26 20.02.2026
Путин назначил бывшего посла в Египте Борисенко замглавы МИД
Президент России Владимир Путин назначил бывшего посла РФ в Египте Георгия Борисенко замглавы МИД России, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:26:00+03:00
2026-02-20T10:26:00+03:00
в мире
россия
каир (город)
египет
владимир путин
георгий борисенко
лига арабских государств
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего посла РФ в Египте Георгия Борисенко замглавы МИД России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Борисенко занимал пост посла России в Египте и полпреда РФ при ЛАГ в Каире.
"Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Вчера, 10:16
 
