Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД
Президент России Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу, соответствующий указ... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:15:00+03:00
2026-02-20T10:15:00+03:00
2026-02-20T10:22:00+03:00
россия
Политика, Россия, Сергей Вершинин, Владимир Путин
