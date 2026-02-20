Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД - РИА Новости, 20.02.2026
10:15 20.02.2026 (обновлено: 10:22 20.02.2026)
Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД
Президент России Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу, соответствующий указ... РИА Новости, 20.02.2026
политика, россия, сергей вершинин, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Вершинин, Владимир Путин
Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД

Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
