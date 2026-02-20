https://ria.ru/20260220/putin-2075677983.html
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции - РИА Новости, 20.02.2026
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Президент России Владимир Путин назначил экс-замглавы МИД России Сергея Вершинина новым послом РФ в Турции, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.02.2026
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Путин назначил Вершинина новым послом России в Турции