Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
10:16 20.02.2026 (обновлено: 10:26 20.02.2026)
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции
Президент России Владимир Путин назначил экс-замглавы МИД России Сергея Вершинина новым послом РФ в Турции, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:16:00+03:00
2026-02-20T10:26:00+03:00
турция
россия
сергей вершинин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602935820_258:465:3072:2048_1920x0_80_0_0_562dba5a6f62902be6f8b6d709cb6822.jpg
турция
россия
турция, россия, сергей вершинин, владимир путин
Турция, Россия, Сергей Вершинин, Владимир Путин
Путин назначил Вершинина новым послом в Турции

Путин назначил Вершинина новым послом России в Турции

© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-замглавы МИД России Сергея Вершинина новым послом РФ в Турции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Назначить Вершинина Сергея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике", - говорится в документе.
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин назначил бывшего посла в Египте Борисенко замглавы МИД
Турция Россия Сергей Вершинин Владимир Путин
 
 
