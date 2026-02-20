Рейтинг@Mail.ru
Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/puteshestvennik-2075645349.html
Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев
Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев - РИА Новости, 20.02.2026
Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:03:00+03:00
2026-02-20T03:03:00+03:00
в мире
россия
европа
южная америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:178:634:535_1920x0_80_0_0_c642714f204fad19a59e7f23bad67f10.jpg
https://ria.ru/20260214/avstriets-2074339732.html
россия
европа
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:179:634:655_1920x0_80_0_0_f27633ffc7e42dd9007e11d11c1a06b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, южная америка
В мире, Россия, Европа, Южная Америка
Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев

РИА Новости: путешественник Свобода считает, что россияне отзывчивее европейцев

© @aroundtheearth.worldГерфрид Свобода
Герфрид Свобода - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© @aroundtheearth.world
Герфрид Свобода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцы.
По его словам, русские, которых он встречал в своих путешествиях, всегда были готовы ему помочь.
"У нас такого вообще нет. В Европе нельзя просто подойти на улице и попросить помощи - никто не поможет. А в России - да. И, кстати, в Южной Америке тоже так. Южноамериканцы похожи в этом на русских, тоже дружелюбные. Конечно, у них другая культура, но в этом они похожи. А самые недружелюбные - европейцы", - отметил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
Дети - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Австрийский путешественник назвал россиян дружелюбными вопреки стереотипам
14 февраля, 08:57
 
В миреРоссияЕвропаЮжная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала