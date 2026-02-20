Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцы.
По его словам, русские, которых он встречал в своих путешествиях, всегда были готовы ему помочь.
"У нас такого вообще нет. В Европе нельзя просто подойти на улице и попросить помощи - никто не поможет. А в России - да. И, кстати, в Южной Америке тоже так. Южноамериканцы похожи в этом на русских, тоже дружелюбные. Конечно, у них другая культура, но в этом они похожи. А самые недружелюбные - европейцы", - отметил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.