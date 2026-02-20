Путешественник из Австрии назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцев

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, в интервью РИА Новости назвал россиян более отзывчивыми, чем европейцы.

По его словам, русские, которых он встречал в своих путешествиях, всегда были готовы ему помочь.