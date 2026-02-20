Рейтинг@Mail.ru
Психолог назвал признаки зависимости от интернета - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/psiholog-2075666695.html
Психолог назвал признаки зависимости от интернета
Психолог назвал признаки зависимости от интернета - РИА Новости, 20.02.2026
Психолог назвал признаки зависимости от интернета
Отсутствие мотивации жить в реальном мире, сниженная чувствительность к удовольствию и желание отдыхать только в виртуальной среде могут быть признаками... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:17:00+03:00
2026-02-20T09:17:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
https://ria.ru/20260124/zdorove-2070005673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Психолог назвал признаки зависимости от интернета

В Сеченовском университете назвали признаки зависимости от интернета

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отсутствие мотивации жить в реальном мире, сниженная чувствительность к удовольствию и желание отдыхать только в виртуальной среде могут быть признаками зависимости от интернета, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
"Когда человек заходит в сеть автоматически, не контролирует проведенное там время, раздражается, что не может поиграть, посидеть в телефоне – это еще не зависимость, а проблемное использование. А когда все это длится месяца два-три, уже не хочется делать что-то в реальном мире", - сказал Неврюев.
Он также отметил, что за рамками нормы стоит восприятие себя онлайн и офлайн, как разных людей. Такое отношение может приводить к вседозволенности и проблемам в реальной жизни. Чревато и растворение себя в онлайн-идентичности.
"Растворение в онлайн-идентичности и зависимость могут привести к высокому уровню тревожности, устойчивым и иногда не адаптивным формам поведения, потерям оффлайн-связей – кому захочется встречаться и уж тем более жить с человеком, который не поднимет голову от своей игры или телефона", - добавил собеседник агентства.​
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете
24 января, 02:36
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала