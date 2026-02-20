Психолог назвал признаки зависимости от интернета

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отсутствие мотивации жить в реальном мире, сниженная чувствительность к удовольствию и желание отдыхать только в виртуальной среде могут быть признаками зависимости от интернета, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.

"Когда человек заходит в сеть автоматически, не контролирует проведенное там время, раздражается, что не может поиграть, посидеть в телефоне – это еще не зависимость, а проблемное использование. А когда все это длится месяца два-три, уже не хочется делать что-то в реальном мире", - сказал Неврюев.

Он также отметил, что за рамками нормы стоит восприятие себя онлайн и офлайн, как разных людей. Такое отношение может приводить к вседозволенности и проблемам в реальной жизни. Чревато и растворение себя в онлайн-идентичности.