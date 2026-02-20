https://ria.ru/20260220/psb-2075759312.html
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине - РИА Новости, 20.02.2026
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине
Планы строительства на Сахалине при поддержке ПСБ пятизвездочной гостиницы в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" и образовательного кластера в... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планы строительства на Сахалине при поддержке ПСБ пятизвездочной гостиницы в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" и образовательного кластера в Южно-Сахалинске обсудили на встрече в Москве председатель банка Петр Фрадков и губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщает банк.
Проект строительства гостиницы площадью 18 тысяч квадратных метров на 125 номеров включает ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны. В свою очередь, образовательный кластер на 1800 детей в Южно-Сахалинске предполагает создание единого учебного пространства на 25 тысяч квадратных метров с детсадом, общеобразовательной школой и школой искусств.
"ПСБ продолжает поддерживать реализацию значимых инфраструктурных и туристических проектов в российских регионах... Появление гостиничного комплекса и образовательного квартала в Сахалинской области еще больше повысит туристическую привлекательность уникального российского региона, создаст дополнительные условия для роста деловой активности и придаст импульс развитию и его прилегающих территорий", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова по итогам встречи.
Соглашение о реализации совместных проектов стороны планируют подписать в марте.
"Один из важных перспективных проектов совместной работы с ПСБ - современный гостиничный комплекс на территории "Горного воздуха". С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и нужно расширять инфраструктуру. Это, в свою очередь, даст сахалинцам новые рабочие места. Появление таких объектов делает наш регион ещё комфортней для жителей и гостей Сахалинской области", – цитируются на сайте правительства Сахалинской области слова Лимаренко.