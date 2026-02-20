Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планы строительства на Сахалине при поддержке ПСБ пятизвездочной гостиницы в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" и образовательного кластера в Южно-Сахалинске обсудили на встрече в Москве председатель банка Петр Фрадков и губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщает банк.

Проект строительства гостиницы площадью 18 тысяч квадратных метров на 125 номеров включает ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны. В свою очередь, образовательный кластер на 1800 детей в Южно-Сахалинске предполагает создание единого учебного пространства на 25 тысяч квадратных метров с детсадом, общеобразовательной школой и школой искусств.

"ПСБ продолжает поддерживать реализацию значимых инфраструктурных и туристических проектов в российских регионах... Появление гостиничного комплекса и образовательного квартала в Сахалинской области еще больше повысит туристическую привлекательность уникального российского региона, создаст дополнительные условия для роста деловой активности и придаст импульс развитию и его прилегающих территорий", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова по итогам встречи.

Соглашение о реализации совместных проектов стороны планируют подписать в марте.