Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине
13:59 20.02.2026
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине - РИА Новости, 20.02.2026
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине
Планы строительства на Сахалине при поддержке ПСБ пятизвездочной гостиницы в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" и образовательного кластера в... РИА Новости, 20.02.2026
псб (банк псб), петр фрадков, валерий лимаренко, сахалинская область, сахалин
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Валерий Лимаренко, Сахалинская область, Сахалин
Фрадков и Лимаренко обсудили строительство новых объектов на Сахалине

Перспективы строительства объектов на Сахалине обсудили на встрече в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планы строительства на Сахалине при поддержке ПСБ пятизвездочной гостиницы в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" и образовательного кластера в Южно-Сахалинске обсудили на встрече в Москве председатель банка Петр Фрадков и губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщает банк.
Проект строительства гостиницы площадью 18 тысяч квадратных метров на 125 номеров включает ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны. В свою очередь, образовательный кластер на 1800 детей в Южно-Сахалинске предполагает создание единого учебного пространства на 25 тысяч квадратных метров с детсадом, общеобразовательной школой и школой искусств.
"ПСБ продолжает поддерживать реализацию значимых инфраструктурных и туристических проектов в российских регионах... Появление гостиничного комплекса и образовательного квартала в Сахалинской области еще больше повысит туристическую привлекательность уникального российского региона, создаст дополнительные условия для роста деловой активности и придаст импульс развитию и его прилегающих территорий", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова по итогам встречи.
Соглашение о реализации совместных проектов стороны планируют подписать в марте.
"Один из важных перспективных проектов совместной работы с ПСБ - современный гостиничный комплекс на территории "Горного воздуха". С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и нужно расширять инфраструктуру. Это, в свою очередь, даст сахалинцам новые рабочие места. Появление таких объектов делает наш регион ещё комфортней для жителей и гостей Сахалинской области", – цитируются на сайте правительства Сахалинской области слова Лимаренко.
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
13 февраля, 18:48
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковВалерий ЛимаренкоСахалинская областьСахалин
 
 
