ПСБ запустил сервис дистанционного открытия расчетного счета для ИП

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ПСБ реализовал полностью дистанционный процесс открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, избавив клиентов от необходимости личного визита в отделение или встречи с выездным менеджером, сообщает пресс-служба банка.

Для того, чтобы открыть счет дистанционно, индивидуальному предпринимателю необязательно быть розничным клиентом ПАО "Банк ПСБ".

Теперь индивидуальный предприниматель из любого региона страны может, не выходя из дома или офиса, подать заявку на открытие счета, выбрать интересующие тарифные планы РКО, подписать договоры в цифровом виде, получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и начать полноценную работу со счетом и другими бизнес-сервисами ПСБ.

Процесс открытия счета занимает до 20 минут. Для подачи заявки клиенту необходимо наличие скана паспорта, подтвержденной учетной записи на Госуслугах (ЕСИА), усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС и ноутбука или стационарного компьютера с доступом в интернет. Доступ к платежам, переводам, выпискам и другим банковским продуктам открывается сразу после регистрации. Все взаимодействия с банком происходят в защищенном цифровом канале с использованием передовых средств шифрования и аутентификации.

"ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю “нецифровую” точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем — необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение — ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны", — отметил управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Станислав Алехин.