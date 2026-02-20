Экс-посол США оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Иран вряд ли пойдет на перекрытие Ормузского пролива даже в случае ограниченного удара со стороны США, однако удары по экспортной нефтяной инфраструктуре могут существенно повлиять на мировые поставки нефти, считает бывший посол США в Ираке и Турции Джеймс Джеффри.

"Если не будет нанесен прямой удар по иранскому нефтяному экспорту, я не думаю, что Иран перекроет Ормузский пролив , поскольку это вызовет резкое недовольство его крупнейшего партнера — Китая", — отметил он в интервью агентству Блумберг.

При этом экс-посол предупредил, что атаки на экспортные мощности и инфраструктуру Ирана могут кардинально изменить ситуацию. "Если будет уничтожена их экспортная инфраструктура, Ирану будет нечего терять, и это окажет огромное краткосрочное влияние на мировые поставки нефти", — сказал он.

Говоря о вероятности военной операции, дипломат подчеркнул, что в ближайшие "два-три дня" шансы на удар невысоки. Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп уже демонстрировал готовность действовать быстрее ранее обозначенных сроков.

"Я не ожидал удара и тогда, когда Трамп заявил, что у Ирана есть две недели на переговоры в прошлом июне, но спустя несколько дней удар был нанесен совместно с Израилем", — напомнил экс-посол.

По его оценке, возможные действия США могут начаться с ограниченного удара, который будет сопровождаться сигналом о готовности к более масштабной операции.