На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе "Москвич", сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Отмечается, что технологическим партнером проекта стала компания " Яндекс ".

Как отметил Мантуров, проект стал результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. Он подчеркнул, что компания EVM в рамках специнвестконтракта получит ряд преференций взамен повышенных обязательств по локализации.