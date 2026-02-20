https://ria.ru/20260220/proizvodstvo-2075729491.html
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO - РИА Новости, 20.02.2026
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе "Москвич", сообщили в секретариате первого... РИА Новости, 20.02.2026
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей EVM под брендом UMO
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе "Москвич", сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров
и мэр Москвы Сергей Собянин
запустили производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO на мощностях АО МАЗ
"Москвич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологическим партнером проекта стала компания "Яндекс
".
Как отметил Мантуров, проект стал результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. Он подчеркнул, что компания EVM в рамках специнвестконтракта получит ряд преференций взамен повышенных обязательств по локализации.
"Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода "Москвич". И отдельно выделю компанию "Яндекс", которая выступила технологическим партнером проекта, обеспечив автомобили элементами искусственного интеллекта, а также собственными навигационными и мультимедийными сервисами", - добавил первый вице-премьер.