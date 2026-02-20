Рейтинг@Mail.ru
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 20.02.2026 (обновлено: 13:35 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/proizvodstvo-2075729491.html
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO - РИА Новости, 20.02.2026
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе "Москвич", сообщили в секретариате первого... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:41:00+03:00
2026-02-20T13:35:00+03:00
авто
россия
москва
денис мантуров
сергей собянин
яндекс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075753608_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_a51b787a7dec541ea49c2d92b19128e9.jpg
https://ria.ru/20260211/elektromobil-2073598597.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075753608_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88d3e3d9bece1e3041131bcd726fce4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, денис мантуров, сергей собянин, яндекс, технологии
Авто, Россия, Москва, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Яндекс, Технологии
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO

На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей EVM под брендом UMO

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие производства автомобилей UMO на заводе "Москвич"
Открытие производства автомобилей UMO на заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе "Москвич", сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO на мощностях АО МАЗ "Москвич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологическим партнером проекта стала компания "Яндекс".
Как отметил Мантуров, проект стал результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. Он подчеркнул, что компания EVM в рамках специнвестконтракта получит ряд преференций взамен повышенных обязательств по локализации.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие производства автомобилей UMO на заводе "Москвич"
Открытие производства автомобилей UMO на заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Открытие производства автомобилей UMO на заводе "Москвич"
"Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода "Москвич". И отдельно выделю компанию "Яндекс", которая выступила технологическим партнером проекта, обеспечив автомобили элементами искусственного интеллекта, а также собственными навигационными и мультимедийными сервисами", - добавил первый вице-премьер.
Элекромобиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Алиханов рассказал о росте производства электромобилей и гибридов
11 февраля, 10:59
 
АвтоРоссияМоскваДенис МантуровСергей СобянинЯндексТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала