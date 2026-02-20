Рейтинг@Mail.ru
05:18 20.02.2026
В правительство направили проект о расселении аварийного жилья
2026-02-20T05:18:00+03:00
2026-02-20T05:18:00+03:00
жилье
россия
андрей кутепов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Законопроект о расселении аварийного жилья за счет продаж имущества коррупционеров направлен на отзыв в правительство РФ, сообщил РИА Новости один из авторов, глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов.
"Законопроектом предусматривается, что 75% доходов, полученных в реализации недвижимого коррупционного имущества, будет поступать в федеральный бюджет Российской Федерации, из которых не менее 25% целевым образом направляться на финансирование программ расселения аварийного жилья через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете молельных комнат в жилых домах
13 февраля, 21:31
По мнению законодателей, результатом реализации законопроекта будет являться ускорение реализации недвижимого коррупционного имущества, поступление в федеральный бюджет доходов от ранее не используемого имущества, сокращение количества граждан Российской Федерации, проживающих в аварийных домах.
Изменения предлагается внести в закон "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий".
Кутепов отметил, что по результатам проведенного в 2025 году контрольного мероприятия Счетной палатой РФ относительно учета и распоряжения имуществом коррупционеров, обращенным в доход государства, получены сведения об обращении в доход РФ 8776 объектов на сумму более 113 миллиардов рублей. Доля вовлеченных в хозяйственный оборот на возмездной основе объектов коррупционного имущества низкая и не превышает 8%, что влечет недополучение доходов федерального бюджета.
Отмечаются низкие темпы приватизации коррупционного имущества. "Так, на 1 июля 2025 года в отношении более чем 2,1 тысячи объектов стоимостью более 36 миллиардов рублей мероприятия по реализации целевой функции "Приватизация" ТО Росимущества не осуществлены", - говорится в сопроводительных материалах.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных законодательных актов Российской Федерации.
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье
11 февраля, 15:41
 
