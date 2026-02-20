В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель осуществлял продажу футболок с изображением экстремистской (нацистской) символики в магазине вблизи Псково-Печерского монастыря.

"Суд признал мужчину виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей", – говорится в сообщении.