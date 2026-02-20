Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/prodavets-2075799045.html
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой - РИА Новости, 20.02.2026
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой
Печорский районный суд Псковской области назначил штраф местному жителю, продававшему футболки с нацистской символикой неподалеку от монастыря, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:53:00+03:00
2026-02-20T15:53:00+03:00
происшествия
псковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260220/lenta-2075796739.html
https://ria.ru/20260104/peterburg-2066335181.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, россия
Происшествия, Псковская область, Россия
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой

В Псковской области оштрафовали продавца футболок с нацистской символикой

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Печорский районный суд Псковской области назначил штраф местному жителю, продававшему футболки с нацистской символикой неподалеку от монастыря, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель осуществлял продажу футболок с изображением экстремистской (нацистской) символики в магазине вблизи Псково-Печерского монастыря.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Архангельске пенсионера осудили за осквернение георгиевской ленты
Вчера, 15:48
Суд признал местного жителя виновным по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).
"Суд признал мужчину виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что футболки изъяты и уничтожены.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
4 января, 12:13
 
ПроисшествияПсковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала