https://ria.ru/20260220/prodavets-2075799045.html
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой - РИА Новости, 20.02.2026
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой
Печорский районный суд Псковской области назначил штраф местному жителю, продававшему футболки с нацистской символикой неподалеку от монастыря, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:53:00+03:00
2026-02-20T15:53:00+03:00
2026-02-20T15:53:00+03:00
происшествия
псковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260220/lenta-2075796739.html
https://ria.ru/20260104/peterburg-2066335181.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия
Происшествия, Псковская область, Россия
В Псковской области осудили продавца футболок с нацистской символикой
В Псковской области оштрафовали продавца футболок с нацистской символикой