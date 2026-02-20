Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали об изъятой информации у сервисов "пробива" - РИА Новости, 20.02.2026
21:49 20.02.2026
В МВД рассказали об изъятой информации у сервисов "пробива"
В МВД рассказали об изъятой информации у сервисов "пробива"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Объём изъятой информации у "сервисов пробива" превысил 200 терабайт - это более 50 миллиардов строк персональных данных, владельцы привлечены к уголовной ответственности, сообщает УБК МВД РФ.
"Объём изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк персональных данных. Владельцы и администраторы привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В России пресекли работу крупнейшего продававшего личные данные Telegram-бота - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей
2 ноября 2025, 08:56
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала