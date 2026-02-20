https://ria.ru/20260220/probiv-2075887485.html
В МВД рассказали об изъятой информации у сервисов "пробива"
Объём изъятой информации у "сервисов пробива" превысил 200 терабайт - это более 50 миллиардов строк персональных данных, владельцы привлечены к уголовной... РИА Новости, 20.02.2026
МВД: у "сервисов пробива" изъяли более 50 млрд строк персональных данных