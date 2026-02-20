Рейтинг@Mail.ru
Приставы в прошлом году взыскали более трех миллиардов рублей за коррупцию - РИА Новости, 20.02.2026
17:08 20.02.2026
Приставы в прошлом году взыскали более трех миллиардов рублей за коррупцию
Судебные приставы в 2025 году взыскали более трех миллиардов рублей за преступления коррупционной направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы в прошлом году взыскали более трех миллиардов рублей за коррупцию

Приставы в 2025 году взыскали более 3 млрд рублей за коррупцию

Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Судебные приставы в 2025 году взыскали более трех миллиардов рублей за преступления коррупционной направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
"В результате принятых мер взыскано 6,3 миллиарда рублей уголовных штрафов, из них более 3 миллиардов рублей — за преступления коррупционной направленности", - сказали в ведомстве.
В ФССП РФ также рассказали, что в целях соблюдения прав социально уязвимых категорий граждан реализуется их право на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода должников. "В 2025 году по заявлениям граждан, поступившим в территориальные органы ФССП России, прожиточный минимум сохранен в рамках 1,7 миллиона исполнительных производств", - добавили в ведомстве.
Генеральная прокуратура России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Генпрокуратура напомнила о наказаниях для коррупционеров во времена Петра I
23 мая 2025, 18:02
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
