Приставы в прошлом году взыскали более трех миллиардов рублей за коррупцию
Судебные приставы в 2025 году взыскали более трех миллиардов рублей за преступления коррупционной направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 20.02.2026
россия
