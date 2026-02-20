Приставы в прошлом году взыскали более трех миллиардов рублей за коррупцию

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Судебные приставы в 2025 году взыскали более трех миллиардов рублей за преступления коррупционной направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

"В результате принятых мер взыскано 6,3 миллиарда рублей уголовных штрафов, из них более 3 миллиардов рублей — за преступления коррупционной направленности", - сказали в ведомстве.