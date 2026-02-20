Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор

КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Осужденный на девять лет лишения свободы за растрату на строительстве фортификационных сооружений в Курской области экс-гендиректор Корпорации развития региона Владимир Лукин заявил РИА Новости, что считает назначенный ему срок жестким и не соответствующим обвинениям.

« "Срок... жесткий, не соответствует тому уголовному делу и тем обвинениям, которые были выдвинуты", - заявил Лукин , комментируя РИА Новости приговор.

Он также заверил, что "предпринял все усилия для того, чтобы данное преступление предотвратить".