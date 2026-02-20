https://ria.ru/20260220/prigovor-2075882196.html
Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор
Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор
Осужденный на девять лет лишения свободы за растрату на строительстве фортификационных сооружений в Курской области экс-гендиректор Корпорации развития региона...
курская область
Экс-глава курской Корпорации развития прокомментировал приговор
РИА Новости: экс-глава курской Корпорации развития Лукин назвал приговор жестким
КУРСК, 20 фев - РИА Новости. Осужденный на девять лет лишения свободы за растрату на строительстве фортификационных сооружений в Курской области экс-гендиректор Корпорации развития региона Владимир Лукин заявил РИА Новости, что считает назначенный ему срок жестким и не соответствующим обвинениям.
"Срок... жесткий, не соответствует тому уголовному делу и тем обвинениям, которые были выдвинуты", - заявил Лукин
Он также заверил, что "предпринял все усилия для того, чтобы данное преступление предотвратить".
Суд вынес приговор Лукину ранее в пятницу. Также признанный виновным экс-заместитель Лукина Дмитрий Спиридонов был приговорен к семи годам, экс-заместитель Игорь Грабин - к восьми годам, подрядчик, строивший фортификации, Андрей Воловиков - к 8,5 года.