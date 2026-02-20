https://ria.ru/20260220/prigovor-2075652252.html
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор
Подростки, обвиняемые в терроризме за поджоги леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, приговорены к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, украина, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор
Поджигавших лес в Забайкалье подростков приговорили к семи и 6,5 годам колонии