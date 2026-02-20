Рейтинг@Mail.ru
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/prigovor-2075652252.html
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор - РИА Новости, 20.02.2026
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор
Подростки, обвиняемые в терроризме за поджоги леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, приговорены к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T05:46:00+03:00
2026-02-20T05:46:00+03:00
происшествия
украина
киев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260212/peterburg-2074029471.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Киев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор

Поджигавших лес в Забайкалье подростков приговорили к семи и 6,5 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 20 фев - РИА Новости. Подростки, обвиняемые в терроризме за поджоги леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, приговорены к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.
"Одного приговорили к 7 годам 5 дням, второму назначено наказание 6 лет и 6 месяцев", - сообщил собеседник агентства, отметив, что отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Дело о теракте возбудили после поджога топливных колонок в Петербурге
12 февраля, 21:15
 
ПроисшествияУкраинаКиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала