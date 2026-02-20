Поджигавшим лес в Забайкалье по указке Киева подросткам вынесли приговор

УЛАН-УДЭ, 20 фев - РИА Новости. Подростки, обвиняемые в терроризме за поджоги леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, приговорены к 7 и 6,5 годам воспитательной колонии, сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.