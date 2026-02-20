Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны - РИА Новости, 20.02.2026
09:14 20.02.2026
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность. РИА Новости, 20.02.2026
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны

Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность.
"Нашей стране необходимо продвигать кардинальное укрепление самообороны. Для этого в течение этого года мы внесем изменения в три документа по стратегии безопасности", - сказала Такаити.
Япония приняла три документа по стратегической безопасности в декабре 2022 года. Такаити настаивает на том, что с учетом нынешней международной обстановки они должны быть скорректированы.
Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
