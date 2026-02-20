https://ria.ru/20260220/premer-2075666516.html
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность. РИА Новости, 20.02.2026
Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность