Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
16:16 20.02.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
Более 60% россиян собираются провести День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, дома с семьей и друзьями, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, 20.02.2026
общество, россия, день защитника отечества
Общество, Россия, День защитника Отечества
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 60% россиян собираются провести День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, дома с семьей и друзьями, свидетельствуют результаты исследования холдинга ON Медиа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян (61%) собираются провести 23 февраля дома с семьей и друзьями, 12% выберут встречи вне дома, 9% отправятся в кино, 7% - на концерты. Для большинства россиян этот праздник - время отдыха с музыкой, книгой или фильмом", - говорится в сообщении.
Аналитики также выяснили, что 23 февраля занимает значимое место среди главных праздников страны: главной патриотической датой его назвали 25% респондентов, а среди россиян старше 55 лет доля еще выше - 29%.
Исследование провел холдинг среди более 900 жителей городов России с населением свыше 100 тысяч человек старше 18 лет.
