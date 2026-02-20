ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.