Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/poteri-2075633167.html
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, сообщил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:15:00+03:00
2026-02-20T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей рудской
вооруженные силы украины
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
https://ria.ru/20260220/udary-2075632734.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей рудской, вооруженные силы украины, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Красная звезда
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин

Генштаб ВС РФ: ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Их (ВСУ - ред) потери в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов", - заявил Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Главному оперативному управлению Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 20 февраля исполняется 324 года со дня образования.
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
00:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей РудскойВооруженные силы УкраиныКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала