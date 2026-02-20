https://ria.ru/20260220/poteri-2075633167.html
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, сообщил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:15:00+03:00
2026-02-20T00:15:00+03:00
2026-02-20T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей рудской
вооруженные силы украины
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
https://ria.ru/20260220/udary-2075632734.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей рудской, вооруженные силы украины, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Красная звезда
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
Генштаб ВС РФ: ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин