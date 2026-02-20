Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 20.02.2026
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
Успешные действия российской Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2026
2026
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ

Генерал-полковник Рудской: ВС РФ значительно снизили потенциал ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Успешные действия российской Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В целом за счёт успешных действий Объединённой группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
