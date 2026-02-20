https://ria.ru/20260220/potentsial-2075631122.html
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
Успешные действия российской Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:02:00+03:00
2026-02-20T00:02:00+03:00
2026-02-20T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей рудской
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260219/vsu-2075544561.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей рудской, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Рудской, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Красная звезда
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
Генерал-полковник Рудской: ВС РФ значительно снизили потенциал ВСУ