Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями

БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью РИА Новости призвал россиянок "не вестись" на предложения поработать в Таиланде моделями, отвечая на вопрос о том, как граждане РФ могут уберечь себя от похищения для подневольной работы в мошеннических колл-центрах на территории соседней Мьянмы.