03:07 20.02.2026
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями
в мире
таиланд
россия
мьянма
таиланд
россия
мьянма
в мире, таиланд, россия, мьянма
В мире, Таиланд, Россия, Мьянма
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями

БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью РИА Новости призвал россиянок "не вестись" на предложения поработать в Таиланде моделями, отвечая на вопрос о том, как граждане РФ могут уберечь себя от похищения для подневольной работы в мошеннических колл-центрах на территории соседней Мьянмы.
"Прежде всего не вестись на всякие призывы сомнительных персонажей приехать в Таиланд поработать моделями, сняться в каких-то роликах, фильмах", - сказал глава российской дипмиссии.
В 2025 и 2026 годах совместными усилиями российских дипломатов и таиландских и мьянманских правоохранителей из мошеннических колл-центров на пограничной с Таиландом территории Мьянмы были освобождены восемь россиян, среди них были три женщины, оказавшиеся в колл-центрах именно после приглашений поработать в Таиланде моделью или сняться в рекламе или кино. Прямо из аэропорта Бангкока откликнувшихся на приглашения привозили к мьянманской границе, нелегально перевозили через нее и отбирали паспорта, после чего принуждали "работать" в колл-центре, обманывая по телефону и через интернет соотечественников или граждан других стран с использованием русского и английского языков.
Виды Бангкока. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде
В миреТаиландРоссияМьянма
 
 
