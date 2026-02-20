Рейтинг@Mail.ru
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах
23:33 20.02.2026
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу назвал решение Верховного суда страны о признании большинства импортных пошлин незаконными беззаконием. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах

Вэнс назвал решение Верховного суда США о пошлинах беззаконием

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу назвал решение Верховного суда страны о признании большинства импортных пошлин незаконными беззаконием.
"Сегодня Верховный суд постановил, что конгресс, несмотря на предоставление президенту возможности "регулировать импорт", на самом деле не имел этого в виду. Это просто-напросто беззаконие со стороны суда", - написал Вэнс в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам
Вчера, 21:58
Он добавил, что судебное решение лишь усложняет работу президента США Дональда Трампа по защите американской промышленности.
"Президент Трамп обладает широким спектром других тарифных полномочий, и он будет использовать их для защиты американских рабочих и продвижения торговых приоритетов этой администрации", - отметил вице-президент.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Трамп в свою очередь заявил, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются в полной мере, несмотря на решение. Он добавил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным, и отметил, что ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, будут изменены из-за решения суда.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины
Вчера, 21:40
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
