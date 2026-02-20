Вэнс раскритиковал решение Верховного суда США о пошлинах

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу назвал решение Верховного суда страны о признании большинства импортных пошлин незаконными беззаконием.

"Сегодня Верховный суд постановил, что конгресс, несмотря на предоставление президенту возможности "регулировать импорт", на самом деле не имел этого в виду. Это просто-напросто беззаконие со стороны суда", - написал Вэнс в соцсети Truth Social.

Он добавил, что судебное решение лишь усложняет работу президента США Дональда Трампа по защите американской промышленности.

"Президент Трамп обладает широким спектром других тарифных полномочий, и он будет использовать их для защиты американских рабочих и продвижения торговых приоритетов этой администрации", - отметил вице-президент.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.